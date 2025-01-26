Посол подтвердил участие Израиля в параде Победы

Посол Израиля в России Гальперин подтвердила участие Иерусалима в параде Победы

Иерусалим примет участие в параде Победы в Москве, несмотря на геополитическую ситуацию. Присутствие Израиля на торжественном мероприятии подтвердила посол страны в России Симона Гальперин, передает ТАСС.

«Исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль еще в 2017 году принял в кнессете решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы», — заявила дипломат.

Год назад Гальперин также принимала участие в торжественных мероприятиях по случаю праздника 9 мая.

Ранее от участия в параде Победы отказался Берлин. По словам посла Германии в России Александера Ламбсдорфа, поводом для такого решения является конфликт на Украине.