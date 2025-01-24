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10:35, 24 января 2025Мир

Германия отказалась от участия в параде Победы

Посол Ламбсдорф: Германия не будет участвовать в параде Победы в Москве
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Александер Ламбсдорф

Александер Ламбсдорф. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Германия не будет участвовать в параде Победы в Москве, приуроченному к годовщине окончания Великой Отечественной войны. Об этом заявил посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф, передает ТАСС.

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — рассказал дипломат. При этом Ламбсдорф добавил, что поводом для такого решения является конфликт на Украине.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что премьер-министр страны Роберт Фицо приедет в Москву с большой делегацией на празднование 80-летия Победы и посетит парад Победы 9 мая. Кроме того, визит планирует и президент Сербии Александр Вучич, который допускал совместное прибытие с Фицо.

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