Путин принял приглашение посетить Индию в 2025 году

Посол Кумар: Путин посетит Индию в 2025 году по приглашению премьера Моди

Президент России Владимир Путин посетит Индию в 2025 году по приглашению премьер-министра страны Нарендре Моди. Об этом сообщил индийский посол в РФ Винай Кумар в интервью «Коммерсанту» («Ъ»).

Он рассказал, что индийский премьер пригласил главу России посетить страну в 2024 году. Посол отметил, что о сроках визита говорить пока рано, но пообещал, что детали станут известны позже.

«На фоне подготовки к саммиту будут продолжены усилия по укреплению различных аспектов двусторонних отношений между Индией и Россией, охватывающих такие области, как политика, безопасность, оборона, торговля, наука, культура и контакты между людьми», — добавил Кумар.

Ранее Путин пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют характер особо привилегированного стратегического партнерства.