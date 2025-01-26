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23:09, 26 января 2025Мир

Путин принял приглашение посетить Индию в 2025 году

Посол Кумар: Путин посетит Индию в 2025 году по приглашению премьера Моди
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Alexei Nikolskyi / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин посетит Индию в 2025 году по приглашению премьер-министра страны Нарендре Моди. Об этом сообщил индийский посол в РФ Винай Кумар в интервью «Коммерсанту» («Ъ»).

Он рассказал, что индийский премьер пригласил главу России посетить страну в 2024 году. Посол отметил, что о сроках визита говорить пока рано, но пообещал, что детали станут известны позже.

«На фоне подготовки к саммиту будут продолжены усилия по укреплению различных аспектов двусторонних отношений между Индией и Россией, охватывающих такие области, как политика, безопасность, оборона, торговля, наука, культура и контакты между людьми», — добавил Кумар.

Ранее Путин пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют характер особо привилегированного стратегического партнерства.

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