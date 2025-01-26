Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:48, 26 января 2025Мир

Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

Путин направил премьеру Индии Моди и президенту Мурму поздравительную телеграмму
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер в телеграмме подчеркнул, что отношения между Россией и Индией имеют характер особо привилегированного стратегического партнерства. Сотрудничество между странами в различных сферах отвечает интересам как российского, так и индийского народов.

«Совместными усилиями мы будем и впредь последовательно наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное взаимодействие в международных делах», — отметил глава государства.

В конце телеграммы Владимир Путин пожелал руководству республики здоровья и успехов, а народу Индии — счастья и процветания.

Ранее премьер Индии Нарендра Моди заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он также указал на особое стратегическое партнерство между Россией и Индией, которое должно развиваться.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские дипломаты призвали исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Чем грозит Киеву решение Трампа?

      Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

      Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

      Климатолог предрек бесснежные зимы в Москве

      В Черном море уничтожили два безэкипажных катера

      Овечкин остался без голов в матче НХЛ

      Российский боец рассказал о тяжелых боях за село в Курской области

      Кнайсль назвала жесткой риторику Европы по Украине

      В Совфеде прокомментировали резолюцию ЕС по Белоруссии

      Путин дал ряд поручений по соцподдержке семей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше