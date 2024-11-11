Премьер Индии заявил о желании встретиться с Путиным

Премьер Индии Моди заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Путиным

Премьер Индии Нарендра Моди с нетерпением ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогу переговоров с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, передает сайт канцелярии индийского премьера.

«Премьер-министр [Индии Моди] передал наилучшие пожелания президенту [России] Путину и сказал, что с нетерпением ждет продолжения общения с ним», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Моди указал на особое стратегическое партнерство между Россией и Индией, которое должно развиваться. По его словам, он обсудил с Мантуровым различные сферы от торговли до развития энергетики.

Ранее глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар заявил, что Россия и Индия должны срочно исправить торговый баланс, потому что в настоящее время он не сбалансирован, что мешает росту. Он оценил текущий объем двусторонней торговли в 66 миллиардов долларов, а цель в 100 миллиардов назвал более чем реалистичной. Однако российские импортеры должны активнее покупать товары из Индии, для чего министр призвал в кратчайшие сроки устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия.