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18:47, 26 января 2025Силовые структуры

Российские войска ликвидировали пытавшийся прорваться в Курскую область украинский десант

Дроны и артиллерия России ликвидировали попытку прорыва ВСУ в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские бойцы из группировки прикрытия государственной границы ликвидировали попытку прорыва со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным издания, попытка прорыва осуществлялась силами десанта, заходившего на бронемашинах в Теткинском направлении со стороны Сумской области. Противник был своевременно замечен и уничтожен расчетами российских FPV-дронов и артиллерией.

17 января сообщалось, что ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, которые пытаются контратаковать.

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