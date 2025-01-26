Российские войска ликвидировали пытавшийся прорваться в Курскую область украинский десант

Дроны и артиллерия России ликвидировали попытку прорыва ВСУ в Курской области

Российские бойцы из группировки прикрытия государственной границы ликвидировали попытку прорыва со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По данным издания, попытка прорыва осуществлялась силами десанта, заходившего на бронемашинах в Теткинском направлении со стороны Сумской области. Противник был своевременно замечен и уничтожен расчетами российских FPV-дронов и артиллерией.

17 января сообщалось, что ВСУ перебрасывают в Курскую область резервные подразделения, которые пытаются контратаковать.