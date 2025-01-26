Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 26 января 2025Россия

Российским школьникам захотели разрешить сдавать ОГЭ только по двум предметам

Госдума рассмотрит законопроект об ОГЭ по русскому и математике в 5 субъектах РФ
Мария Черкасова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Госдума в феврале в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по русскому и математике в пяти субъектах России. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале.

Будет рассмотрен законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах государственной итоговой аттестации (ГИА). Если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, предполагается отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике. Пилотный проект коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия — Алания.

Если такая схема окажется эффективной, в дальнейшем можно распространить ее по всей стране, отметил Володин. Он отметил, что в настоящее время школьники, начиная со средних классов, готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным, что зачастую происходит в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия собирается постепенно отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11-го класса. Так, речь шла о частичном возврате к советской системе образования при оценке знаний выпускников школ. В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы этого не случится. В октябре 2024 года Госдума уже отклонила законопроект о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании назвали страну с первоочередным правом на покупку Гренландии

      В Польше высказались об ультиматуме Трампа Путину

      Российские войска нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области

      В России связали риски для разведсообщества США с заморозкой помощи Украине

      Брат Нурмагомедова прокомментировал победу на турнире PFL

      Экс-глава МИД Австрии рассказала о подготовке встречи Путина и Трампа

      Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива мазута

      Жительница Подмосковья пошла в ванную и встретила змею

      Российским школьникам захотели разрешить сдавать ОГЭ только по двум предметам

      Путин пообещал наращивать сотрудничество с Индией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше