Российским школьникам захотели разрешить сдавать ОГЭ только по двум предметам

Госдума рассмотрит законопроект об ОГЭ по русскому и математике в 5 субъектах РФ

Госдума в феврале в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по русскому и математике в пяти субъектах России. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале.

Будет рассмотрен законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах государственной итоговой аттестации (ГИА). Если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, предполагается отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике. Пилотный проект коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, Республики Северная Осетия — Алания.

Если такая схема окажется эффективной, в дальнейшем можно распространить ее по всей стране, отметил Володин. Он отметил, что в настоящее время школьники, начиная со средних классов, готовятся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по конкретным предметам: двум обязательным и, как правило, двум дополнительным, что зачастую происходит в ущерб получению знаний по всем остальным дисциплинам.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия собирается постепенно отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ) после 11-го класса. Так, речь шла о частичном возврате к советской системе образования при оценке знаний выпускников школ. В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы этого не случится. В октябре 2024 года Госдума уже отклонила законопроект о праве выбора между ЕГЭ и традиционным экзаменом.