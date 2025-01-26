Российский боец рассказал о тяжелых боях за село в Курской области

Боец ВС РФ с позывным Ветер: село Кругленькое взяли благодаря характеру

Бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. О битве за населенный пункт рассказал боец Вооруженных сил России с позывным Ветер, передает ТАСС.

«При освобождении Кругленького был очень тяжелый отпор врага совместно с пехотой, были плотные стрелковые бои, что с нашей стороны, что с их стороны. (...) Видимо, потому что мы сильнее, мы могучее, мы взяли их духом и характером», — заявил военный.

Он добавил, что закрепиться в селе российским бойцам удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.

