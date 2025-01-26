Российский штурмовик встретил ждавшую освобождения Курахово украинскую девочку

Российский штурмовик позывным Нифер рассказал РИА Новости, как встретился с 12-летней украинской девочкой, которая ждала освобождения Курахово.

По его словам, его группа в ходе зачистки пятиэтажки в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружила семью, скрывавшуюся от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них была украинская девочка, которая, заплакав, обняла российского бойца.

«Она нас обняла, плакала, что ждала нас. Сделала нам браслетики», — заявил он.

Он отметил, что семья девочки осталась в Курахово, им приходилось все время прятаться от украинских военных и ждать, когда их выведут оттуда российские бойцы.

Ранее 5 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что украинские военные прекратили организованное сопротивление в Курахово. Тогда же он сообщил о зачистке западных окраин города.