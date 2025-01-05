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13:00, 5 января 2025Бывший СССР

ВСУ прекратили сопротивление в городе в ДНР

Рогов сообщил, что ВСУ прекратили сопротивление в Курахово в западной части ДНР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили организованное сопротивление в Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков», — сказал Рогов. Он добавил, что сейчас идет зачистка западных окраин города.

Ранее Рогов рассказал, что российские войска освободили большую часть территории Курахово.

Перед этим немецкий журнал Der Spiegel заявил, что армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и Луганскую народную республику. По данным издания, российские военные продвигаются вперед и сдвигают фронт все дальше на запад.

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