Der Spiegel: армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР

Армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР. О возможности вооруженных сил РФ в ближайшее время освободить территорию двух республик со ссылкой на Der Spiegel сообщает ТАСС.

По данным журнала, российские военные продвигаются вперед и сдвигают фронт все дальше на запад. Сейчас армия обходит с юга Красноармейск и направляется к административной границе Днепропетровской области.

«Она была избавлена от наземных боев с начала конфликта в 2022 году. Россияне все ближе к цели взятия под фактический контроль ДНР и ЛНР», — отмечают авторы статьи.

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке также допустил, что в Днепропетровской области могут начаться бои уже в ближайшее время. Российские военные находятся от границы в семи километрах и не встречают сопротивления на земле. Репке назвал это ужасным сценарием для украинского правительства.

По мнению военного эксперта Олега Глазунова, у Украины недостаточно ресурсов, чтобы сдерживать наступление в Днепропетровской области. Проблема связана с тем, что украинское командование направило все резервы на курское направление, пояснил он.

