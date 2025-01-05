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11:59, 5 января 2025Россия

Армию России назвали близкой к цели освобождения ДНР и ЛНР

Der Spiegel: армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР
Вячеслав Агапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России близка к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР. О возможности вооруженных сил РФ в ближайшее время освободить территорию двух республик со ссылкой на Der Spiegel сообщает ТАСС.

По данным журнала, российские военные продвигаются вперед и сдвигают фронт все дальше на запад. Сейчас армия обходит с юга Красноармейск и направляется к административной границе Днепропетровской области.

«Она была избавлена от наземных боев с начала конфликта в 2022 году. Россияне все ближе к цели взятия под фактический контроль ДНР и ЛНР», — отмечают авторы статьи.

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке также допустил, что в Днепропетровской области могут начаться бои уже в ближайшее время. Российские военные находятся от границы в семи километрах и не встречают сопротивления на земле. Репке назвал это ужасным сценарием для украинского правительства.

По мнению военного эксперта Олега Глазунова, у Украины недостаточно ресурсов, чтобы сдерживать наступление в Днепропетровской области. Проблема связана с тем, что украинское командование направило все резервы на курское направление, пояснил он.

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