Ritzau: Дания отказалась экстрадировать подозреваемого в шпионаже россиянина

Суд Дании отказался экстрадировать на Украину россиянина, подозреваемого в шпионаже, и украинца, которого обвиняют в четырех эпизодах краж драгоценностей и денег на родине. Об этом, ссылаясь на заявление Апелляционной комиссии, сообщило агентство Ritzau.

В публикации уточняется, что суд принял соответствующее решение, полагая, что в случае экстрадиции обоих мужчин могут подвергнуть «бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, в том числе пыткам, со стороны Украины». В агентстве также отметили, что Киев предоставлял гарантии соблюдения прав человека в отношении подозреваемого и обвиняемого, однако датский суд это не убедило.

Ранее в январе стало известно, что в Артеме полицейские задержали 37-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран, которого разыскивал Интерпол. Мужчина обвинялся в том, что, находясь на своей родине, он обманул земляка более чем на 19,5 миллиона рублей, после чего сбежал за границу.