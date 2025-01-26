Трамп обсудил возможность расселения палестинцев из Газы

Трамп обсудил с королем Иордании возможность расселения палестинцев из Газы

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с королем Иордании Абдаллой II возможность расселения палестинцев из Газы в соседних странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу» на Ближнем Востоке. «Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений», — подчеркнул политик.