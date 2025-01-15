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22:06, 15 января 2025Мир

Трамп рассказал о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что США будут продвигать идею мира через силу на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу» на Ближнем Востоке. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений», — подчеркнул политик.

Ранее египетские СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, вскоре будет опубликовано совместное заявление.

Сам же Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Республиканец пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».

Ранее проректор кафедры новейшей истории Ближнего Востока имени Йоны и Дины Эттингер Тель-Авивского университета Эяль Зиссер сообщил, что Дональд Трамп является единственным политиком, способным принять решение об окончании войны на Ближнем Востоке.

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