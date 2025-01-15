Трамп рассказал о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что США будут продвигать идею мира через силу на Ближнем Востоке

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу» на Ближнем Востоке. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений», — подчеркнул политик.

Ранее египетские СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, вскоре будет опубликовано совместное заявление.

Сам же Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Республиканец пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».

Ранее проректор кафедры новейшей истории Ближнего Востока имени Йоны и Дины Эттингер Тель-Авивского университета Эяль Зиссер сообщил, что Дональд Трамп является единственным политиком, способным принять решение об окончании войны на Ближнем Востоке.