Трамп рассказал о желании продвигать мир через силу на Ближнем Востоке

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу» на Ближнем Востоке. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«Мы продолжим продвигать мир через силу в регионе, в то время как мы воспользуемся моментом после этого прекращения огня для дальнейшего расширения исторических Авраамских соглашений», — подчеркнул политик.
Ранее египетские СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа было достигнуто, вскоре будет опубликовано совместное заявление.
Сам же Дональд Трамп заявил, что заложники, удерживаемые в секторе Газа, будут освобождены в ближайшее время. Республиканец пообещал, что будет работать с союзниками, чтобы Газа никогда не стала «уголком безопасности для террористов».
Ранее проректор кафедры новейшей истории Ближнего Востока имени Йоны и Дины Эттингер Тель-Авивского университета Эяль Зиссер сообщил, что Дональд Трамп является единственным политиком, способным принять решение об окончании войны на Ближнем Востоке.