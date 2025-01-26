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00:42, 26 января 2025Мир

Трамп прокомментировал слухи о третьем сроке на посту

Трамп отверг слухи о третьем сроке на посту
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о возможном третьем сроке на посту главы государства. Его слова передает РИА Новости.

«Это будет величайшая честь моей жизни — служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды», — сказал Трамп. При этом президент назвал информацию об этом фейковыми заголовками.

Ранее Член Палаты представителей Конгресса США Энди Оглс предложил поправку к конституции о праве Трампа идти на третий срок, вопреки существующим ныне ограничениям. Оглс подчеркнул, что Трамп является единственным человеком, который способен «спасти нацию», в связи с чем ему нужно предоставить еще четыре года сверх полученных.

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