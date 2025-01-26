Трамп рассказал о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив

Трамп заявил о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики пришло в восторг от его планов переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Его слова приводит РИА Новости.

«Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно"», — рассказал Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе.

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Залив, как отметили в МВД, является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации». Кроме того, самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли.