Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 26 января 2025Мир

Трамп рассказал о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив

Трамп заявил о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики пришло в восторг от его планов переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Его слова приводит РИА Новости.

«Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно"», — рассказал Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе.

Ранее США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Залив, как отметили в МВД, является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации». Кроме того, самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе описали четыре возможных сценария окончания конфликта на Украине

      Сотрудники ТЦК похитили и избили сына выгонявшей русских с Украины писательницы

      Жители российского региона сообщили о серии взрывов

      На Украине сообщили о вхождении российских войск в стратегически важное село под Курахово

      Следователи установили местонахождение актера Смольянинова

      Трамп допустил пересмотр решения о выходе США из ВОЗ

      Раскрыты последствия заморозки помощи Украине

      В российском городе один за другим загорелись три ресторана

      Трамп рассказал о восторге Мексики от его планов переименовать Мексиканский залив

      Брат Нурмагомедова одержал победу на турнире PFL

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше