Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:39, 25 января 2025Мир

США переименовали Мексиканский залив

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: US Coast Guard / Reuters

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, [президент Дональд] Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», — сообщили в министерстве.

Залив, как отметили в МВД, является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации».

Кроме того, самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли.

До этого Дональд Трамп предложил во время инаугурационной речи переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Глава зарубежного государства отметил, что включил задачу по смене его названия в число первостепенных президентских указов. В свою очередь, депутат Саратовской облдумы Денис Буланов призвал переименовать Черное море в Русское.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Queen вошла в число крупнейших британских налогоплательщиков

      ПВО сбила беспилотник в российском регионе

      Главный источник американского финансирования на Украине остановил работу

      В МВД прокомментировали свадьбу с восьмилетним ребенком в Астрахани

      Пушков усомнился в возможностях Трампа остановить смену пола

      На Западе раскрыли детали разговора Трампа с премьером Дании

      В Австрии допустили возврат к сотрудничеству с «Газпромом»

      В Эстонии прокомментировали призыв увеличить траты на оборону

      Возможность покупки Украиной оружия за российские активы оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше