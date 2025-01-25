США переименовали Мексиканский залив

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

США официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

«Признавая постоянный вклад залива в экономическую силу и жизнеспособность Соединенных Штатов, [президент Дональд] Трамп подтверждает его центральное значение для нации, официально переименовывая его в Американский залив», — сообщили в министерстве.

Залив, как отметили в МВД, является «одним из важнейших активов в истории и экономике страны» и «краеугольным камнем роста нации».

Кроме того, самая высокая вершина Северной Америки снова будет носить имя гора Мак-Кинли.

До этого Дональд Трамп предложил во время инаугурационной речи переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Глава зарубежного государства отметил, что включил задачу по смене его названия в число первостепенных президентских указов. В свою очередь, депутат Саратовской облдумы Денис Буланов призвал переименовать Черное море в Русское.