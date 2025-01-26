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08:03, 26 января 2025Мир

Трамп уклонился от ответа на вопрос о предоставлении Маску кабинета в Белом доме

Трамп не подтвердил и не опроверг предоставление Маску кабинета в Белом доме
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула уклонился от ответа на вопрос о том, был ли предоставлен его стороннику, американскому бизнесмену Илону Маску кабинет в Белом доме, предает ТАСС.

Он прокомментировал сообщения о том, что руководитель аппарата сотрудников американской администрации Сьюзан Уайлс блокировала попытки миллиардера занять помещение в Западном крыле. Политик не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«Это не кабинет Илона. <...> У нас в этом помещении будут работать около 20 человек», — сказал Трамп. Он уточнил, что в кабинете будут работать государственные служащие, выполняющие те или иные президентские указы.

21 января стало известно, что американский лидер подписал указ о создании департамента эффективности правительства, который будет возглавлять Илон Маск.

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