Трамп уклонился от ответа на вопрос о предоставлении Маску кабинета в Белом доме

Трамп не подтвердил и не опроверг предоставление Маску кабинета в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пресс-пула уклонился от ответа на вопрос о том, был ли предоставлен его стороннику, американскому бизнесмену Илону Маску кабинет в Белом доме, предает ТАСС.

Он прокомментировал сообщения о том, что руководитель аппарата сотрудников американской администрации Сьюзан Уайлс блокировала попытки миллиардера занять помещение в Западном крыле. Политик не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«Это не кабинет Илона. <...> У нас в этом помещении будут работать около 20 человек», — сказал Трамп. Он уточнил, что в кабинете будут работать государственные служащие, выполняющие те или иные президентские указы.

21 января стало известно, что американский лидер подписал указ о создании департамента эффективности правительства, который будет возглавлять Илон Маск.

