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22:39, 26 января 2025Силовые структуры

Устроивших потасовку из-за отмены концерта Ивана Золо задержали

Устроивших потасовку из-за отмены концерта блогера Ивана Золо в Сочи задержали
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov/ Globallookpress

В Сочи устроивших потасовку из-за отмены концерта российского блогера Ивана Золо (настоящая фамилия Золочевский) задержали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Правоохранители задержали 20 человек и доставили их в отдел полиции для разбирательства. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что подростки устроили беспорядки в Сочи из-за отмены концерта блогера Ивана Золо. Выступление планировалось на одной из концертных площадок в центре города. За час до начала его отменили. Сам Золо рассказал, что концерт не состоялся из-за сообщения о минировании.

До этого в Екатеринбурге отменили концерт исполнительницы Альбины Сексовой (настоящее имя — Елена Казарина). Представители площадки отметили, что это произошло «по независимым от артиста и организатора причинам».

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