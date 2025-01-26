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20:16, 26 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах

В Белоруссии закончилось голосование на выборах президента страны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента страны. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, избирательные комиссии по всей стране приступили к подсчету голосов. В центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны отметили, что к 18:00 проголосовали 81,5% избирателей. Процесс голосования оценили порядка 44 тысяч национальных и свыше 500 международных наблюдателей.

Предварительные итоги выборов ЦИК огласит в ночь на 27 января. Президент будет считаться избранным, если свыше половины граждан страны отдадут за него свои голоса.

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