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10:22, 26 января 2025Мир

В Дании назвали страну с первоочередным правом на покупку Гренландии

Экс-министр Хейм: Британия имеет первоочередное право на покупку Гренландии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Великобритания имеет первоочередное право на покупку Гренландии в случае ее продажи. Об этом заявил бывший датский министр по делам Гренландии Том Хейм, сообщает The Sunday Times.

«Если бы [президент США Дональд] Трамп попытался купить Гренландию, ему пришлось бы сначала спросить Лондон. Соединенное Королевство потребовало в 1917 году, что в случае продажи Гренландии Великобритания должна иметь первоочередное право на ее покупку», — отметил экс-министр.

Представитель Копенгагена на острове с 1982 по 1987 год напомнил, что по сделке 1917-го тогдашний президент США Вудро Вильсон согласился с тем, что Гренландия является датским островом и всегда будет им.

Это соглашение было частью договоренностей о покупке Вильсоном у Дании территорий, которые сейчас являются Американскими Виргинскими островами. Один известный бизнесмен настоятельно рекомендовал Вильсону купить Гренландию, но тот отнесся к этому с пренебрежением.

«Уилсон сказал: "Нет, это вообще ничего не стоит. Это просто лед. Мне он не нужен"», — рассказал Хейм.

Потом Вильсона убедили изменить свое мнение, и он потребовал, чтобы датчане включили Гренландию в сделку по Датской Вест-Индии. Копенгаген отказался и заявил, что осуществит продажу только в том случае, если США подпишут письмо, в котором будет сказано, что Гренландия «является и навсегда останется датской». Вильсон согласился.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна получит Гренландию, потому что жители острова хотят стать американцами.

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