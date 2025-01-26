Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность, что Вашингтону удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп оценил шансы США получить Гренландию и заверил, что Вашингтону удастся решить этот вопрос. По его мнению, жители Гренландии хотят стать американцами.
«На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами», — отметил он.
В конце 2024 года Трамп сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США.