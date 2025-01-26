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06:01, 26 января 2025Мир

Трамп оценил шансы США получить Гренландию

Трамп: США получат Гренландию, потому что ее жители хотят стать американцами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетПротесты в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность, что Вашингтону удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп оценил шансы США получить Гренландию и заверил, что Вашингтону удастся решить этот вопрос. По его мнению, жители Гренландии хотят стать американцами.

«На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами», — отметил он.

В конце 2024 года Трамп сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США.

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