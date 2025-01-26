Трамп: США получат Гренландию, потому что ее жители хотят стать американцами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятность, что Вашингтону удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп оценил шансы США получить Гренландию и заверил, что Вашингтону удастся решить этот вопрос. По его мнению, жители Гренландии хотят стать американцами.

«На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами», — отметил он.

В конце 2024 года Трамп сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира». В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США.