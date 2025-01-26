В Германии захотели объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

Bild: ХДС/ХСС хочет объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) хочет вынести на голосование бундестага резолюцию с предложением объявить в Германии чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Bild со ссылкой на документ.

Издание приводит выдержки из проекта резолюции, в которой говорится, что страна столкнулась с «новыми масштабами насилия». В качестве примера приводится недавнее нападение афганца на прохожих в Ашаффенбурге, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок.

«В этой ситуации, если европейские меры не работают, обязанность Германии и ее правительства применить в приоритетном порядке национальное законодательство — так, как это предусмотрено европейскими договоренностями по чрезвычайным ситуациям», — говорится в документе.

Резолюция предполагает осуществление долгосрочного контроля на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, которые не имеют разрешения на пребывание в стране. Тех, кто обязан покинуть Германию, предполагается немедленно брать под стражу до депортации.

В августе 2024 года стало известно, что Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) намерено закупить дроны и оборудование для наблюдения почти на 400 миллионов евро для охраны границ от нелегальных мигрантов.