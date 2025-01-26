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06:38, 26 января 2025Силовые структуры

В Москве арестовали британца за мат на улице

РИА Новости: суд Москвы арестовал британца Джонсона на 5 суток за мат на улице
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Басманный суд Москвы арестовал британца по фамилии Джонсон на пять суток за мат на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах отмечается, что подданный Великобритании находился в столице по туристической визе и совершил мелкое хулиганство. В протоколе говорится, что иностранец выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания граждан.

Сам Джонсон говорил в суде, что не совершал ничего подобного, он гулял с невестой по Москве. Адвокат британца заявил, что тот не знает русского языка, а свидетели правонарушения не были опрошены, «к материалам их объяснения не были приобщены». Суд встал на сторону обвинения и назначил мужчине пять суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой.

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