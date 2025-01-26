В Пентагоне обещали оставить США «самой смертоносной силой в мире»

Глава Пентагона Хегсет обещал оставить США «самой смертоносной силой в мире»

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства.

Хегсет заявил, что оставит США «самой смертоносной силой в мире». По его словам, американские вооруженные силы намерены «достичь мира через силу».

«Мы возродим воинский дух и восстановим доверие к нашим военным <...> восстановим наши вооруженные силы <...> мы останемся самой мощной и смертоносной силой в мире <...> мы восстановим сдерживание», — обещал он.

Ранее Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона. По данным результатов голосования, его кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом.