Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:35, 26 января 2025Мир

В Пентагоне обещали оставить США «самой смертоносной силой в мире»

Глава Пентагона Хегсет обещал оставить США «самой смертоносной силой в мире»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Reuters

Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ключевыми приоритетами Пентагона являются восстановление воинского духа, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Текст его выступления опубликован на сайте ведомства.

Хегсет заявил, что оставит США «самой смертоносной силой в мире». По его словам, американские вооруженные силы намерены «достичь мира через силу».

«Мы возродим воинский дух и восстановим доверие к нашим военным <...> восстановим наши вооруженные силы <...> мы останемся самой мощной и смертоносной силой в мире <...> мы восстановим сдерживание», — обещал он.

Ранее Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона. По данным результатов голосования, его кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Американские дипломаты призвали исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. Чем грозит Киеву решение Трампа?

      В Москве арестовали британца за мат на улице

      В Пентагоне обещали оставить США «самой смертоносной силой в мире»

      В аэропортах Казани и Ижевска ввели временные ограничения

      Трамп отказался считать Канаду независимым государством

      Жителя Твери признали виновным в пособничестве напавшим на «Крокус»

      Врач рассказал правду о женском алкоголизме

      Экс-сотруднику Следственного комитета предъявили обвинения по восьми статьям

      Трамп оценил шансы США получить Гренландию

      В Европе усомнились в способности ВСУ выстоять до переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше