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06:11, 25 января 2025Мир

Сенат США утвердил Хегсета на пост главы Пентагона

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенат США утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным результатов голосования, кандидатура прошла с минимальным необходимым перевесом.

Ранее бывшая невестка Пита Хегсета обвинила его в насилии в отношении своей второй жены и алкоголизме. Она описала ряд случаев, когда она была свидетелем того, как Хегсет напивается до потери сознания.

14 января Хегсет заявил, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу. Он также пообещал пересмотреть дислокацию американских сил в мире из-за конкуренции с Россией и Китаем.

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