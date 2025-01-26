В Раде осудили Зеленского в его день рождения

Депутат Дубинский осудил Зеленского в его день рождения за конфликт на Украине

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выступил с критикой президента Украины Владимира Зеленского в день его рождения. Об этом Дубинский написал в Telegram-канале.

Дубинский осудил Зеленского в его день рождения за конфликт на Украине и отметил, что политик не предпринял действий для подготовки страны войне. По мнению депутата, Зеленский способствовал началу кризиса. При этом Украина проиграла.

«Только за это его имя должно быть проклято», — написал парламентарий.

Ранее Дубинский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп заставил Зеленского крутиться, как уж на сковородке. Он также допустил, что украинский лидер без сопротивления примет требование Вашингтона покинуть свой пост.