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22:23, 26 января 2025Бывший СССР

В Раде заподозрили Зеленского в желании сорвать переговоры после слов о Путине

Дубинский: Зеленский словами о Путине и Трампе намерен сорвать переговоры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта с Россией. Такое предположение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он считает, что Зеленский преследовал именно такую цель, обвиняя российского лидера Владимира Путина в желании манипулировать президентом США Дональдом Трампом.

Как утверждает депутат, таким образом Зеленский пытался рассорить политиков. При этом он выразил уверенность, что идея украинского президента обречена на провал.

«У Трампа просто нет варианта не договориться с Путиным, потому что иначе он завязнет в украинской войне (...). И Трамп, и Путин хотят выйти из этих переговоров победителями, а значит, будет только один проигравший — Зеленский, и с ним — Украина. Из-за него», — заключил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что Трамп заставил Зеленского крутиться, как уж на сковородке. ё

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