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11:06, 26 января 2025Россия

В России призвали не проверять дуэль Лермонтова

Литературовед Сартаков: Дуэль Лермонтова прошла по правилам
Мария Черкасова

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Дуэль поэта Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования. Таким мнением с РИА Новости поделился литературовед, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков.

Эксперт рассказал, что в годы жизни поэта дуэльный кодекс соблюдался очень строго, и на дуэли Лермонтова с Мартыновым присутствовали секунданты. Если бы у них было малейшее подозрение на то, что дуэль проходила не по правилам, а выстрелил в Лермонтова не Мартынов, а кто-то якобы с другой стороны, секунданты бы вмешались. О том, что дуэль прошла по правилам, есть письменные свидетельства, добавил он.

Ранее народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев призвал расследовать дуэль известного русского поэта Михаила Лермонтова, несмотря на то что с ее момента прошло уже почти два века. Он объяснил требование рядом несостыковок, на которые указывали эксперты, изучавшие данные следствия об обстоятельствах и причинах кончины Лермонтова.

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