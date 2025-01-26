В российском городе неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте

В Краснодаре неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте

В Краснодаре неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел утром в субботу, 25 января, в доме, расположенном на улице Николая Воробьева. Пожилой мужчина, у которого при себе были банковская карта, деньги и покупки, вошел в лифт и нажал кнопку нужного этажа, когда туда зашел еще один человек. После закрытия дверей неизвестный нажал на несколько кнопок и стал избивать пенсионера, требуя отдать деньги и покупки. На 12 этаже пожилой краснодарец попытался покинуть лифт, но грабитель затащил его обратно и продолжил побои, после чего силой забрал у него все деньги, банковскую карточку и бутылку алкоголя.

На выходе нападавшего задержали жильцы дома. По факту грабежа, совершенного с применением насилия, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в январе стало известно, что пожилой москвич избил табуреткой 87-летнюю супругу из-за невкусных котлет. У пострадавшей диагностировали перелом двух ребер, пневмоторакс и многочисленные ушибы по всему телу. Писать заявление в полицию она отказалась.