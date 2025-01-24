Москвич избил жену табуреткой из-за котлет после 60 лет брака

В Москве пенсионер избил табуреткой 87-летнюю жену из-за невкусных котлет

В Москве пенсионер избил табуреткой жену, с которой в 2024 году отметил бриллиантовую свадьбу по случаю 60 лет в браке. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, конфликт произошел 21 января во время ужина. Когда мужчина попробовал котлеты, приготовленные 87-летней супругой, то впал в ярость и заявил, что она так и научилась готовить. В ответ россиянка попыталась высказаться в свою защиту, однако пенсионер разозлился еще больше, схватил табуретку и избил жену.

В результате пострадавшей удалось вырваться из квартиры и убежать к соседям. На следующий день, когда мужчина вышел из дома, пожилая женщина забежала в квартиру за документами, после чего отправилась в поликлинику, из которой была госпитализирована в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки перелом двух ребер, пневмоторакс и многочисленные ушибы по всему телу. Писать заявление в полицию россиянка отказалась.

Ранее житель Дагестана избил жену до разрыва селезенки. Ссора между супругами началась из-за мороженого — россиянка подумала, что муж хочет скормить ребенку две порции десерта и накричала на него. После этого между ними началась драка, в ходе которой мужчина толкнул жену, и она ударилась головой об угол комода.

В России еще в 2019 году разработали законопроект, направленный на профилактику семейно-бытового насилия. По задумке авторов инициативы, агрессоров нужно ставить на профилактический учет, а также обязывать покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. В конце 2021 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о паузе в рассмотрении документа.

В апреле 2024 года депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила об отсутствии необходимости в законопроекте, криминализующем домашнее насилие. Однако в июне 2024 года появились результаты опроса, согласно которому, 89 процентов респондентов поддержали принятие такого закона.