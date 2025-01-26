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15:26, 26 января 2025Мир

В Венгрии заявили о готовности ЕС «изнасиловать» закон ради введения санкций

Сийярто: ЕС готов изнасиловать закон, если в вопросе санкций не будет согласия
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Monus Marton / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов «изнасиловать» закон, если среди стран-членов объединения не будет согласия в вопросе введения санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в эфире радио Kossuth.

«В правилах ЕС четко фигурирует, что в вопросе санкций необходимо единогласие, но уже появляются догадки: если не будет единогласия, то эти правила будут трактоваться по-другому. Возникает вопрос: "Это у закона есть сила или у силы есть закон?"» — отметил венгерский министр.

Сийярто сказал, что в случае отсутствия единогласия в вопросе санкций Брюссель пойдет на то, чтобы «изнасиловать» европейские принципы верховенства закона и демократии. По его мнению, европейцы могут попытаться решить некоторые вопросы методом большинства, несмотря на то, что решаться они должны только единогласно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласится на продление санкций против России, если Украина договорится с «Газпромом» о возобновлении транзита газа в Европу. По его словам, республика готова подписаться под продлением ограничительных мер и тем самым помочь Украине, но хочет от Киева взаимности, а ее политик видит в том, что украинские власти должны позволить странам Центральной Европы покупать газ в России.

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