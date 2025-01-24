Венгрия назвала условие продления антироссийских санкций

Премьер Венгрии Орбан заявил о готовности продлить санкции против РФ ради газа

Если Украина договорится с «Газпромом» о возобновлении транзита газа в Европу, то европейские санкции будут продлены. Такое условие в эфире венгерского радио Kossuth назвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, республика готова подписаться под продлением ограничительных мер и тем самым помочь Украине, но хочет от Киева взаимности. А ее политик видит в том, что украинские власти должны позволить странам Центральной Европы покупать газ в России.

Также Орбан подчеркнул, что Украина не должна «всякими полулегальными и легальными военными средствами» пытаться повлиять на последний оставшийся маршрут трубопроводных поставок газа в Европу, то есть «Турецкий поток». И в качестве последнего условия венгерский премьер назвал предоставление гарантий того, что Киев не остановит прокачку в Венгрию российской нефти.

Об атаке 11 января украинских дронов на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры «Турецкого потока», сообщали в Минобороны России. В Киеве информацию не комментировали, в Европе указали, что не запрашивали Украину по этому вопросу, а в Турции констатировали, что не заметили проблем с прокачкой.

Ранее Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что в Брюсселе обеспокоены позицией Венгрии по поводу антироссийских санкций. Их продление требует единогласной поддержки всех 27 стран объединения, но Орбан, уже не раз блокировавший инициативы в поддержку Украины, грозит отказаться от подписания. В ближайшие дни послы стран Евросоюза встретятся, чтобы обсудить этот вопрос и возможным демаршем Будапешта.

В то же время Financial Times утверждает, что у руководства Евросоюза есть ряд способов, чтобы преодолеть возможное вето Венгрии на продление санкций против России и невозврат ей замороженных средств.