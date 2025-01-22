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14:01, 22 января 2025Экономика

Продление антироссийских санкций оказалось под вопросом

Bloomberg: У ЕС нет запасного плана на случай отмены антироссийских санкций
Кирилл Луцюк

Фото: Marton Monus / Globallookpress.com

У Европейского союза нет плана «Б» на тот случай, если продлить антироссийские санкции не удастся из-за позиции Венгрии. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов.

Издание напомнило, что не так давно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жестко раскритиковал антироссийские санкции, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев. Он уверен, что эти ограничения вредят европейской экономике. В связи с этим власти ЕС опасаются, что режим рестрикций не удастся продлить. В ближайшие дни послы стран Евросоюза встретятся, чтобы обсудить этот вопрос, так как продление санкций требует единогласной поддержки 27 государств — членов блока. Однако, если Орбан продолжит их блокировать, то плана «Б» у Брюсселя нет.

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Издание отмечает, что, даже несмотря на то, что возобновление санкций застряло, ЕС продолжает обсуждать их 16-й раунд. Однако большая часть таких планов также потребуют поддержки Будапешта.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости одновременно полностью отказаться от российского газа и снизить цены на энергоресурсы в Европе. Документ, предполагающий такие шаги, скоро представят. В нем речь пойдет о значительном расширении инвестиций в зеленые технологии.

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