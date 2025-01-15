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15:53, 15 января 2025Экономика

В Турции заявили об отсутствии проблем с «Турецким потоком»

Глава Минэнерго Турции Байрактар: Проблем с прокачкой по «Турецкому потоку» нет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетМинобороны

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Никаких проблем с прокачкой газа по «Турецкому потоку» после сообщений российской стороны о попытках атаки на инфраструктуру газопровода нет. Об этом рассказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, передает «Интерфакс».

Комментируя ситуацию в разговоре с журналистами в парламенте, он объяснил, что перебоев в поставках не наблюдалось, газ продолжает идти в том же объеме.

В понедельник, 13 января, Минобороны России заявило о попытке Украины двумя днями ранее атаковать дронами компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае с помощью беспилотников. Военное ведомство утверждало, что сбить удалось девять БПЛА, однако повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции.

Украинская сторона не комментировала инцидент. Представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен указала, что в Европе осуждают любые атаки на энергетическую инфраструктуру, но пока наблюдают за развитием событий, по этой ситуации с Киевом никто не связывался.

Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что за атакой стоят США. В свою очередь, председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов объяснил этим инцидентом и словами Лаврова российские ракетные удары по газовой инфраструктуре Украины.

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