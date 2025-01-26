ЦИК Белоруссии: На 12 часов явка на выборах составила 56,64 процента

Явка на выборах президента Белоруссии достигла более половины избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК республики.

Уточняется, что явка по состоянию на 12 часов составила 56,64 процента. Согласно прикрепленной к публикации инфографике о явке избирателей в различных регионах страны, самый высокий показатель на данный момент фиксируется в Гомельской области (62,84 процента), а самый низкий — в Минске (51,29 процента). Общее число граждан Белоруссии, которых включили в списки для голосования, составляет более 6,9 миллиона человек.

Ранее в этот же день нынешний президент республики Александр Лукашенко признался, что не хотел идти на выборы главы государства в 2025 году.