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13:25, 26 января 2025Бывший СССР

Явка на выборах президента Белоруссии достигла более половины избирателей

ЦИК Белоруссии: На 12 часов явка на выборах составила 56,64 процента
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Явка на выборах президента Белоруссии достигла более половины избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК республики.

Уточняется, что явка по состоянию на 12 часов составила 56,64 процента. Согласно прикрепленной к публикации инфографике о явке избирателей в различных регионах страны, самый высокий показатель на данный момент фиксируется в Гомельской области (62,84 процента), а самый низкий — в Минске (51,29 процента). Общее число граждан Белоруссии, которых включили в списки для голосования, составляет более 6,9 миллиона человек.

Ранее в этот же день нынешний президент республики Александр Лукашенко признался, что не хотел идти на выборы главы государства в 2025 году.

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