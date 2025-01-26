Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко признался в нежелании идти на выборы

Лукашенко заявил, что не хотел идти на нынешние выборы президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хотел идти на нынешние выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — признался президент Белоруссии.

Ранее Европейский парламент в резолюции призвал страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, парламентарии потребовали расширить список санкций против республики.

Лукашенко назвал резолюцию Европарламента о непризнании выборов в республике «пресмыканием перед США». Он также отметил, что с безразличием относится к признанию выборов со стороны стран Запада. По его словам, важным является то, чтобы эти выборы были признаны гражданами Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко назвал дату появления «света в конце тоннеля» в конфликте на Украине

      Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения против президента

      МИД РФ сравнил запрет Зеленского на переговоры с доставкой наркотиков в детский сад

      Названы последствия непризнания Западом итогов выборов в Белоруссии

      Россияне рассказали о доме своей мечты

      В России высказались о перспективах разблокировки Instagram и Facebook

      Лукашенко призвал Европу отцепиться от американского авианосца

      Явка на выборах президента Белоруссии достигла более половины избирателей

      Лукашенко оценил президентские амбиции своих сыновей словами про страшный сон

      Лукашенко объяснил потребность Белоруссии в ядерном зонтике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше