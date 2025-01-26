Лукашенко признался в нежелании идти на выборы

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хотел идти на нынешние выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.
«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — признался президент Белоруссии.
Ранее Европейский парламент в резолюции призвал страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, парламентарии потребовали расширить список санкций против республики.
Лукашенко назвал резолюцию Европарламента о непризнании выборов в республике «пресмыканием перед США». Он также отметил, что с безразличием относится к признанию выборов со стороны стран Запада. По его словам, важным является то, чтобы эти выборы были признаны гражданами Белоруссии.