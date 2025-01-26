Лукашенко признался в нежелании идти на выборы

Лукашенко заявил, что не хотел идти на нынешние выборы президента

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хотел идти на нынешние выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не хотел идти на эти выборы. Не хотел», — признался президент Белоруссии.

Ранее Европейский парламент в резолюции призвал страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, парламентарии потребовали расширить список санкций против республики.

Лукашенко назвал резолюцию Европарламента о непризнании выборов в республике «пресмыканием перед США». Он также отметил, что с безразличием относится к признанию выборов со стороны стран Запада. По его словам, важным является то, чтобы эти выборы были признаны гражданами Белоруссии.