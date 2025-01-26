Лукашенко прокомментировал резолюцию Европарламента о непризнании выборов в Белоруссии

Лукашенко: Резолюция ЕП о выборах в Белоруссии это пресмыкание перед США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал резолюцию Европарламента (ЕП) о непризнании выборов в республике, назвав ее «пресмыканием перед США». Его слова передает БелТА.

«Это пресмыкание перед старшими братьями в Вашингтоне. Если вы действительно так принципиально относитесь к выборам, вы им что-нибудь скажите про американские выборы», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что с безразличием относится к признанию выборов со стороны Запада. По его словам, важным является то, чтобы эти выборы были признаны гражданами Белоруссии.

Помимо этого, он сообщил, что готов вести диалог с оппозицией, которая находится в стране. Лукашенко добавил, что с уехавшей за рубеж оппозицией говорить не о чем.