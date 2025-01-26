Лукашенко оценил непризнание Западом выборов в Белоруссии

Лукашенко заявил, что ему фиолетово на непризнание Западом итогов выборов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможное непризнание странами Запада выборов в республике. Об этом в воскресенье, 26 января, в своем Telegram-канале публикует президента Белоруссии на пресс-конференции посвященной выборам.

По словам главы государства, выборы проводятся для жителей страны, а не для Западных стран. «Признаете вы там в Евросоюзе эти выборы, не признаете — это дело вкуса. Как вы говорите, мне фиолетово. Главное, чтобы белорусы признали эти выборы и спокойно они завершились, как начались», — заявил Лукашенко.

Избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии открылись 26 января. Всего в Белоруссии работают 5325 участков, из них 207 открыты в больницах, санаториях, домах отдыха.

Лукашенко проголосовал на избирательном участке в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске.