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19:41, 21 января 2025Мир

Европарламент призовет ЕС не признавать выборы в Белоруссии

Европарламент призовет в резолюции ЕС не признать итоги выборов в Белоруссии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Европейский парламент призовет в резолюции страны Европейского союза (ЕС) не признать итоги президентских выборов в Белоруссии. Соответствующий проект размещен на сайте законодательного органа.

«Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии так называемых президентских выборов в Белоруссии и призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество категорически отвергнуть предстоящие выборы и предвыборную кампанию как фиктивные, поскольку они не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов», — отмечается в тексте законопроекта.

Дополнительно сообщается, что парламентарии предложат не признавать президента Белоруссии Александра Лукашенко главой государства после 26 января. Кроме того, они призвали расширить список санкций, вводимых против республики.

28 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к непризнанию итогов парламентских выборов в Грузии по итогам которых победила партия «Грузинская мечта». В законодательном органе указали, что новые выборы также должны быть организованы «под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс».

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