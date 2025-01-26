Зеленский отправил командира сухопутных войск ВСУ на «самое жесткое» направление

Зеленский отправил командира сухопутных войск Драпатого на донецкое направление

Украинский президент Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» командующему Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майору Михаилу Драпатому. Зеленский заявил об этом в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как указал глава Украины, он поручил усилить командный состав войск на донецком направлении. «Это самые жесткие направления боев», — добавил он.

Зеленский уточнил, что Драпатый сохранит должность командующего сухопутными войсками. Данный пост он получил в конце ноября 2024 года.

Ранее Михаил Драпатый назвал причины дезертирства в обученной во Франции бригаде имени Анны Киевской. По словам военного, в бригаде столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена.