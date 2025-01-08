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16:23, 8 января 2025Бывший СССР

Украинский командир назвал причины дезертирства в обученной во Франции бригаде ВСУ

Драпатый: плохое оснащение стало причиной дезертирства в бригаде имени Киевской
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый на свой странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал причины дезертирства в обученной во Франции бригаде ВСУ имени Анны Киевской. Среди них — плохое оснащение и падение боевого духа солдат и командования.

По словам военного, в бригаде столкнулись с низкой эффективностью и отсутствием мотивации командиров среднего звена. Он также отметил, что состав этой бригады проходил обучение в непростых условиях, которых оказалось недостаточно для того, чтобы «создать из новобранцев-побратимов». Кроме того, Драпатый указал на то, что состав «Анны Киевской» собирался в сжатые сроки, из-за чего проконтролировать все процессы было невозможно.

«Самовольное оставление части. Ситуация непростая», — высказался украинский военный.

Ранее Михаил Драпатый подтвердил, что были зафиксированы факты дезертирства в 155-й бригаде «Анны Киевской». Он уточнил, что негативно относится «ко всем этим проявлениям» и добавил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

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