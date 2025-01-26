Жена Ливанова опровергла информацию о его состоянии

Жена Ливанова опровергла, что у него выявили нарушения кровообращения мозга

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию о том, что у него обнаружили нарушение кровообращения мозга, в разговоре с ТАСС.

Ранее соответствующую новость опубликовал Telegram-канал Mash. По данным источника, актер жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение, в связи с чем несколько дней провел в реанимации. После улучшения самочувствия, пишет Mash, его перевели в обычную палату.

«Да [это ложь]. В какой реанимации? Нет, это все неправильно. Я не знаю, откуда вы получаете сведения такие. Это мусор какой-то», — заявила супруга артиста.

Ранее, 19 января, Елена Ливанова также не подтвердила информацию о том, что состояние ее мужа резко ухудшилось.