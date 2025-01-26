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15:28, 26 января 2025Культура

Жена Ливанова опровергла информацию о его состоянии

Жена Ливанова опровергла, что у него выявили нарушения кровообращения мозга
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию о том, что у него обнаружили нарушение кровообращения мозга, в разговоре с ТАСС.

Ранее соответствующую новость опубликовал Telegram-канал Mash. По данным источника, актер жаловался на слабость, головокружение и учащенное сердцебиение, в связи с чем несколько дней провел в реанимации. После улучшения самочувствия, пишет Mash, его перевели в обычную палату.

«Да [это ложь]. В какой реанимации? Нет, это все неправильно. Я не знаю, откуда вы получаете сведения такие. Это мусор какой-то», — заявила супруга артиста.

Ранее, 19 января, Елена Ливанова также не подтвердила информацию о том, что состояние ее мужа резко ухудшилось.

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