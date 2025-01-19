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12:25, 19 января 2025Культура

Жена Ливанова отреагировала на сообщения о резком ухудшении его состояния

Жена Ливанова опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья актера
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Елена Ливанова, жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова, опровергла сообщения о том, что состояние здоровья знаменитого актера резко ухудшилось. Комментарий передает ТАСС.

«Он дома, с ним все хорошо, слава тебе Господи. (...) Я не знаю, откуда могут вылезать такие новости», — сказала супруга Ливанова. Она добавила, что ее муж сдает необходимые анализы.

О том, что актеру, известному по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», резко стало хуже, 19 января заявило издание Mash. В публикации утверждалось, что у Ливанова диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Уточнялось, что он лечится дома.

В декабре стало известно, что звезду советских фильмов экстренно госпитализировали и прооперировали в Москве. Отмечалось, что Ливанов попал в больницу 7 декабря, причиной стал тромб, который закупорил артерию руки.

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