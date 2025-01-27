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09:35, 27 января 2025Ценности

42-летняя актриса снялась в обнажающем ягодицы карнавальном костюме

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Паола Оливейра

Паола Оливейра. Фото: @paollaoliveirareal

Популярная бразильская актриса Паола Оливейра снялась в откровенном образе во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 37,3 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда позировала на размещенных кадрах в предназначенном для фестиваля бежевом боди. Предмет гардероба оказался оформлен вырезами на боках, цепочками и бусинами. При этом он обнажал ягодицы артистки, которая показала фигуру с разных ракурсов.

Кроме того, знаменитость надела перчатки, украшение на голову и туфли на платформе и каблуках с несколькими ремнями до колена. Также она продемонстрировала на видео, как танцует в данном наряде.

Ранее в январе американская и доминиканская актриса, танцовщица Зои Салдана обнажила грудь для журнала Harper’s Bazaar.

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