43-летний мужчина и его 88-летняя возлюбленная рассказали о 20 годах брака

Пара из Аргентины с 45-летней разницей в возрасте отпраздновала 20 лет отношений

88-летняя женщина и 43-летний мужчина из Аргентины отпраздновали 20 лет совместной жизни. Об этом пишет What's the Jam.

Адриан Нарваез и Делия Лукез встретились в 1998 году на выставке, где Лукез выставляла свои любительские работы. Тогда Нарваезу было лишь 16, а Лукез — 61 год. Однако их общая любовь к творчеству — Лукез увлекался написанием рассказов и стихов — привела к дружбе. Несколько лет они вели переписку, а затем Нарваез признался Лукез в своих чувствах.

Они стали тайно встречаться — проводили время в кафе или играли в карты. Эти встречи проходили в публичных местах, потому что оба — и Лукез, и Нарваез — состоят в религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Согласно доктрине организации, мужчина и женщина не должны оставаться наедине, если они не женаты. Через год встреч пара официально объявила об отношениях. Родители Нарваеза с трудом приняли Лукез в качестве его возлюбленной и невесты и даже пытались разлучить их. Однако, несмотря на 45-летнюю разницу в возрасте, пара сыграла свадьбу. Они заключили брак 18 марта 2005 года и с тех пор неразлучны.

В преддверии 20-й годовщины свадьбы Нарваез признается, что никогда не жалел о своем выборе и его любовь к жене никак не зависит от ее возраста. По его словам, он по-прежнему счастлив с Лукез и единственная проблема в их отношениях — это ухудшающееся с годами здоровье жены. Так, в 2009 году Лукез перенесла восемь операций — на глаза, бедро, колено и желчный пузырь. В 2024 году ее госпитализировали из-за аритмии, и муж даже не мог навестить ее.

Ранее сообщалось, что в США женщина вышла замуж за мужчину, который на 25 лет младше нее. Он оказался лучшим другом ее сына.