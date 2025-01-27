46-летняя телезвезда снялась обнаженной для журнала

Английская телезвезда, модель и актриса Эйслин Хорган-Уоллес снялась в откровенном образе для журнала Closer. Соответствующий материал появился на сайте издания.

46-летняя знаменитость позировала перед камерой, лежа полностью обнаженной на пушистом бежевом ковре. При этом она уложила волосы волнами, нанесла макияж в коричневых тонах и сделала маникюр с красным лаком.

В свою очередь, в интервью бывшая участница реалити-шоу Big Brother («Большой брат») рассказала о неудачном опыте приема препарата для лечения диабета «Оземпик», с помощью которого рассчитывала похудеть.

«Я купила "Оземпик" на черном рынке. (...) Вероятно, мне попалась некачественная партия, поэтому организм отреагировал так плохо. Три дня я думала, что умру», — заявила Хорган-Уоллес. Она пожаловалась, что страдала от рвоты и диареи и начала терять зрение, прежде чем обратиться в больницу за помощью.

Ранее в январе американская и доминиканская актриса, танцовщица Зои Салдана обнажила грудь для журнала Harper’s Bazaar.