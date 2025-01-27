Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 27 января 2025Россия

Аккумулятор взорвался в портфеле российского школьника

«112»: Аккумулятор взорвался в портфеле у школьника в Перми
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Внешний аккумулятор взорвался в портфеле у школьника в Перми. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, все произошло в школе №116 в российском городе. Во время перемены пауэрбанк задымил, начал искрить и в конце концов взорвался.

Юный владелец зарядного устройства попытался потушить его, бросил на пол и стал топтать. Действия подростка оказались безуспешными — у него сгорели тетради, атлас и контурные карты.

Сам школьник не пострадал.

До этого сообщалось, что в московском Зеленограде 16-летний подросток попал в больницу из-за взрыва пивного кега объемом около 20 литров. После случившегося у подростка диагностировали рваную рану руки.

Еще раньше в руках 17-летнего жителя Москвы взорвался вейп. Отмечалось, что юноша решил воспользоваться устройством, когда оно находилось на зарядке, и оно вспыхнуло.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ни о каких расчетах сегодня говорить нельзя». Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

      Глава региона России сообщил об атаке со стороны Украины и показал последствия

      Спасавший людей от обстрелов в Курской области священник пришел в «Ахмат»

      В московской музыкальной школе до сотрясения мозга избили дочь известного скрипача

      Стало известно о проблемах телескопа JWST из-за инфляции

      Юра Борисов снимется в новом фильме культового режиссера

      Украинца приговорили к 20 годам колонии в России за подрыв локомотивов в депо

      48-летняя звезда «Клона» вышла в свет в полупрозрачном платье без бюстгальтера

      Стало известно о тюремных пробах Ефремова

      В российском городе задержали мужчину за попытку расправы над собутыльником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше