Аккумулятор взорвался в портфеле российского школьника

«112»: Аккумулятор взорвался в портфеле у школьника в Перми

Внешний аккумулятор взорвался в портфеле у школьника в Перми. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным издания, все произошло в школе №116 в российском городе. Во время перемены пауэрбанк задымил, начал искрить и в конце концов взорвался.

Юный владелец зарядного устройства попытался потушить его, бросил на пол и стал топтать. Действия подростка оказались безуспешными — у него сгорели тетради, атлас и контурные карты.

Сам школьник не пострадал.

До этого сообщалось, что в московском Зеленограде 16-летний подросток попал в больницу из-за взрыва пивного кега объемом около 20 литров. После случившегося у подростка диагностировали рваную рану руки.

Еще раньше в руках 17-летнего жителя Москвы взорвался вейп. Отмечалось, что юноша решил воспользоваться устройством, когда оно находилось на зарядке, и оно вспыхнуло.