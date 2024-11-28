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08:40, 28 ноября 2024Россия

20-литровый пивной кег взорвался в руках московского подростка

Shot: в Зеленограде подросток получил рваную рану руки из-за взрыва пивного кега
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В московском Зеленограде 16-летний подросток попал в больницу из-за взрыва пивного кега объемом около 20 литров. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, пострадавший с компанией гуляли по городу, когда в одном из дворов наткнулись на емкость, которую начали пинать и перебрасывать друг другу. В какой-то момент мальчик взял кег в руки, собираясь бросить об землю, однако тот взорвался.

В результате подростка госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Кончаловского с рваной раной руки. Его состояние не уточняется.

Ранее в руках 17-летнего москвича взорвался вейп. Как стало известно, подросток решил воспользоваться устройством, когда оно находилось на зарядке, и оно вспыхнуло. В результате мальчик получил лица и ожоги рук. От госпитализации он отказался, оставшись на амбулаторном лечении.

ЖЗЛ
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