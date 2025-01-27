Аренда жилья в России резко подешевела

«Дом.РФ»: Аренда жилья в России подешевела на 8-12 %

К январю 2025 года в России резко подешевела аренда жилья — ставки найма опустились на 8-12 процентов по сравнению с пиковыми показателями третьего квартала 2024-го. Такие данные приводят в своем исследовании аналитики института развития «Дом.РФ», пишет РБК.

В Москве средние арендные ставки снизились на 9 процентов — со 111 тысяч рублей в месяц до 101 тысячи рублей в месяц. В Санкт-Петербурге аренда подешевела в среднем на 8 процентов — с 56 тысяч рублей до 51 тысячи рублей в месяц. В нестоличных городах специалисты зафиксировали снижение в среднем на 12 процентов, с 43 тысяч рублей до 38 тысяч рублей в месяц.

При этом в годовом выражении цены на аренду выросли. В зависимости от локации ставки увеличились на 9-16 процентов. «Рост ставок по рыночной ипотеке рикошетом задел рынок арендного жилья. Те граждане, для кого ипотека стала недоступна, переключились на съем квартир. Собственники стали активнее выставлять объекты, поскольку продать их стало сложнее», — пояснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Ранее стало известно, что сильнее всего в 2024 году аренда жилья подорожала в в Волгограде — на 33 процента, до 24,9 тысячи рублей в месяц. Второе место по этому показателю занимает Москва с подорожанием аренды в среднем на 26 процентов, до 67,9 тысячи рублей в месяц. На третьем месте оказался Екатеринбург с ростом цен на 24 процента, до 35,7 тысячи рублей в месяц.

